Fisco, Gualtieri: “Saranno riprogrammate le scadenze del 2020 e rimandati i termini per la ripresa della riscossione” (Di martedì 28 luglio 2020) “Proseguirà l’attività di supporto alla liquidità, che oltre a riguardare il canale bancario e finanziario potrà contare anche su misure di carattere fiscale”. Saranno inoltre, “riprogrammate le scadenze dei versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza” e “saranno ulteriormente differiti i termini per la ripresa della riscossione attualmente fissati al 31 agosto”. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, in merito all’attività conoscitiva all’esame del Programma nazionale di riforma per l’anno 2020. Il ministro ha detto che sarà possibile ”rateizzare il ... Leggi su ilfattoquotidiano

