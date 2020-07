Emmy Award 2020: il commento alle nomination nell’anno record di Watchmen e Netflix (Di martedì 28 luglio 2020) Il nostro commento agli Emmy Award 2020, Watchmen registra 26 nomination; in pole position anche Mrs. Maisel, Ozark, Succession e The Mandalorian, mentre Netflix stravince la guerra con i network. Gli Emmy Award 2020 saranno ricordati come l'edizione record di Netflix: a prescindere dall'esito delle votazioni (i premi saranno consegnati il 12, 13 e 20 settembre), il servizio di streaming ha totalizzato infatti un bottino di centosessanta candidature per i premi della TV americana. Si tratta non solo del risultato più alto di questa settantaduesima edizione degli Emmy, con la HBO come distante seconda a quota centosette candidature, ma di un primato assoluto, ... Leggi su movieplayer

spideyshuris : OMSSHJSHSHSGSHSHSJSJAKJSHSHE EMMY AWARD NONINATED ZENDAYAB - _hedaleksa : Sono super agitata ed emozionata per queste emmy nominations, ogni anno è sempre la stessa storia, è il mio award s… - alsssndr : Ora capisco perché Giacomo si chiamava emmy award winning actress Toni Collette stan account - Imperoland : Ieri notte #AlanMenken ha vinto un Emmy Award per la canzone 'Waiting in the Wings' di Rapunzel - La serie! ?? Graz… -

Ultime Notizie dalla rete : Emmy Award Emmy Award 2020: il commento alle nomination nell’anno record di Watchmen e Netflix Movieplayer.it Emmy Award 2020: il commento alle nomination nell’anno record di Watchmen e Netflix

Gli Emmy Award 2020, saranno ricordati in ogni caso come l'edizione record di Netflix: a prescindere dall'esito delle votazioni (i premi saranno consegnati il 12, 13 e 20 settembre), il servizio ...

Stranger Things 3 conferma il suo strepitoso successo: nomination agli Emmy meritata?

Le nomination agli Emmy 2020 sono state annunciate, e tra le serie candidate anche la terza stagione dell'hit show di Netflix Stranger Things, la cui presenza in lista sta già facendo discutere. Le no ...

Gli Emmy Award 2020, saranno ricordati in ogni caso come l'edizione record di Netflix: a prescindere dall'esito delle votazioni (i premi saranno consegnati il 12, 13 e 20 settembre), il servizio ...Le nomination agli Emmy 2020 sono state annunciate, e tra le serie candidate anche la terza stagione dell'hit show di Netflix Stranger Things, la cui presenza in lista sta già facendo discutere. Le no ...