Cuphead: ufficialmente disponibile su PS4! (Di martedì 28 luglio 2020) Arriva l’ufficialità. Cuphead, il folle e irresistibile platform di Studio MDHR arriva su PS4. Potete correre a scaricarlo da ora Come vi abbiamo accennato c’era già un rumor nell’aria che parlava di un annuncio relativo all’arrivo di Cuphead su PlayStation 4. Proprio pochi minuti fa è arrivata finalmente l’ufficialità. Alle 17:00 di questo pomeriggio un nuovo appuntamento del Summer Game Fest ha presentato ufficialmente il platform di MDHR Studio per l’attuale console Sony. Quindi si, potete correre a scaricarlo già ora. Ecco il trailer di Cuphead per PS4! Dopo essere già approdato su Xbox One e PC in primis, e poi su Nintendo Switch; Cuphead arriva anche su PS4 a partire da oggi. I possessori della ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Cuphead: ufficialmente disponibile su #PS4! #StudioMDHR #tuttotek - Nextplayer_it : Cuphead uscirà ufficialmente su PlayStation 4! -