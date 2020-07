Cagliari, Zenga: “Accetto le critiche, ma ho avuto poco tempo per lavorare” (Di martedì 28 luglio 2020) Il Cagliari si avvicina al match contro la Juventus. Una sfida che i sardi vogliono affrontare nel migliore dei modi per concludere una stagione davvero particolare. Inoltre il tecnico Walter Zenga deve ancora valutare al meglio cosa accadrà nel suo futuro.caption id="attachment 979531" align="alignnone" width="1024" Zenga (Getty Images)/captionLE PAROLE DI ZengaLo stesso Zenga analizza il match in conferenza stampa: "La Juve è una grande squadra, non regalerà nulla a prescindere dal momento. Mi aspetto piuttosto un Cagliari spensierato che riesca a giocarsi le sue carte, giocando all'attacco e pensando a come vincere. La vittoria ci manca da un po', ma a parte Genova e un tempo a Verona, la squadra si è sempre espressa bene. I numeri a volte ... Leggi su itasportpress

Una delle gare che ha portato la Sampdoria alla salvezza è stata la rotonda vittoria ottenuta in casa contro il Cagliari di Zenga. L'allenatore, nella conferenza stampa odierna, è tornato su quella ga ...

Domani sera alla Sardegna Arena in programma la sfida fra Cagliari e Juventus per la 37ª giornata di Serie A. Walter Zenga dovrebbe puntare ancora sulla coppia Joao Pedro-Simeone, alle loro spalle Per ...

