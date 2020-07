Blitz nell’appartamento a Pomezia: trovate cinque pistole, una mitragliatrice, parrucche e passamontagna (Di martedì 28 luglio 2020) Come anticipato nella giornata di ieri sono stati diffusi oggi i dettagli circa l’operazione portata a termine ieri dai Carabinieri di Pomezia. I militari hanno arrestato un 54enne, residente a Ciampino ma da anni domiciliato a Pomezia, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di cinque pistole e una mitragliatrice illegalmente detenute. I militari, ieri mattina, si sono recati presso l’abitazione del 54enne in zona via dei Castelli Romani per eseguire una perquisizione domiciliare quando l’uomo, sentendo i carabinieri che stavano citofonando al suo campanello ha buttato dalla finestra un grosso zaino di colore nero che conteneva le armi. Pomezia, Blitz dei carabinieri in un appartamento A nulla è valso il tentativo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

