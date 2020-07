West Ham, Reina non molla il super-ingaggio: "Tornerò al Milan, ho un altro anno" (Di lunedì 27 luglio 2020) Finita la sua avventura al West Ham, cominciata a metà campionato, Pepe Reina torna al Milan. Leggi su tuttonapoli

claudioruss : @omaakatugba a @CalcioNapoli24: 'West Ham? E' stata definita una bugia da #Osimhen. Non è il caso di dire il giorno… - sportli26181512 : Milan Femminile, in arrivo la tedesca Simic: Il Milan sarebbe vicino a mettere a segno un altro colpo dall'estero.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: OSIMHEN – Akatugba: 'Victor farà meglio di Cavani a Napoli, nessuna offerta del West Ham' - susydigennaro : RT @napolimagazine: OSIMHEN – Akatugba: 'Victor farà meglio di Cavani a Napoli, nessuna offerta del West Ham' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OSIMHEN – Akatugba: 'Victor farà meglio di Cavani a Napoli, nessuna offerta del West Ham' -

Ultime Notizie dalla rete : West Ham

27.07 14:46 - IL PARERE – De Biasi: "Il Napoli può fare qualcosa di storico con il Barcellona, fossi nel club non mi priverei di Hysaj, può dare un apporto importante" 27.07 14:40 - RAI – Antinelli: " ...Quest’oggi, durante il programma radiofonico Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha preso la parola Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico stretto dell’ormai prossimo c ...