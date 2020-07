Scuola e Controllo Temperatura, Ecco Cosa Prevede La Bozza del Protocollo di Sicurezza (Di lunedì 27 luglio 2020) La Bozza del Protocollo d’intesa tra Miur e sindacati per l’inizio dell’anno scolastico approfondisce l’argomento Controllo Temperatura a Scuola. La Bozza riporta che il personale scolastico, all’ingresso della Scuola, potrà essere sottoposto a misurazione della Temperatura corporea. Il dirigente scolastico individuerà gli addetti a questo tipo di operazione, che devono essere adeguatamente formati. “Il personale addetto alla misurazione dovrà essere munito di adeguati dispositivi di protezione individuale” continua la Bozza. Il documento aggiunge che “se la Temperatura misurata al personale risulterà superiore ai 37,5°, non ... Leggi su youreduaction

Orizzonte Scuola

