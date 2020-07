Pista lunga, raduno a Inzell per le Nazionali azzurre: dieci gli atleti senior al lavoro in Germania (Di lunedì 27 luglio 2020) Prosegue a Inzell, in Germania, il lavoro delle Nazionali azzurre di Pista lunga nel loro cammino di preparazione estiva in vista della prossima stagione agonistica. I senior del d.t. Maurizio Marchetto a fianco degli Junior e Neo senior degli allenatori Enrico Fabris e Matteo Rigoni: tutti i più forti atleti tricolori dunque riuniti fino a sabato, quando si chiuderà questo raduno. dieci gli atleti convocati tra i senior, gli stessi già presenti a Senigallia e poi nel primo raduno di ... Leggi su sportfair

