Oroscopo settimana 27 luglio | i 3 eventi cosmici da notare

L'Oroscopo di questa settimana analizza il modo in cui fluire attraverso i prossimi quadrati e trigoni che potrebbero modellare l'energia collettiva. I confini potrebbero essere sfocati questo lunedì 27 luglio, ma fai comunque del tuo meglio per discernerli. Per la terza volta nel 2020 (compresi il 3 e il 20 maggio), la seducente Venere in …

