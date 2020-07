Niente quarantena per il Real: sfida col City all’Etihad (Di lunedì 27 luglio 2020) Real Niente quarantena – Il prossimo 7 agosto il Real Madrid sfiderà i padroni di casa del Manchester City per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League, dopo la vittoria dei citizens per 2-1 nel match di andata al Bernabeu grazie alle reti di Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne. Il governo britannico … L'articolo Niente quarantena per il Real: sfida col City all’Etihad è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Un documento firmato da oltre 1500 pediatri del Regno Unito ha chiesto la riapertura delle scuole. La rivista scientifica Science ha provato a verificare i rischi e i benefici di una scelta simile. In ...

Caltanissetta, migranti in fuga: rintracciati 125 su 185. Ora finiranno tutti in quarantena

Il sindaco scrive a Lamorgese: «La nostra struttura non è in grado di contenere tutte queste persone». Musumeci: «Il governo non può fare finta di niente» Dopo la fuga in massa di ieri sera, sono stat ...

