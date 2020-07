LP in Italia nel 2021 da Torino a Firenze e Roma: biglietti in prevendita (Di lunedì 27 luglio 2020) LP in Italia nel 2021: l'artista recupera i concerti inizialmente previsti per quest'anno, e poi cancellati, ed aggiunge una data a Roma. LP sarà nuovamente in concerto in Italia nel 2021. Le 4 date annunciate sono quelle in programma tra il 7 e il 20 luglio per 4 appuntamenti da nord a sud della penisola. I fan della cantautrice americana oggi hanno finalmente la certezza di rivederla in concerto nell’estate del 2021. LP recupererà i concerti previsti a Marostica e a Firenze nel 2020, tornerà ad esibirsi a Torino ed aggiunge una data a Roma. L'evento di Torino si sposta dal Gru Village allo Stupinigi Sonic Park mentre il live nella capitale si terrà alla Cavea ... Leggi su optimagazine

MassimGiannini : Sia perdonato il moralismo, e a prescindere dall’inchiesta penale sui camici: ma un presidente di #RegioneLombardia… - AMorelliMilano : I soldi che servono all’Italia? Arrivano nel 2021, ma solo se la commissione e il consiglio Ue decidono che li meri… - matteosalvinimi : Si pedala, direzione Roma. Buona settimana Amici, con l’Italia e la sua splendida gente sempre nel cuore?? - giampodda : RT @P_M_1960: Fontana indagato, dubbi sull’eredità: i 5 milioni delle Bahamas trasferiti in Svizzera nel 2015. Ma quali dubbi??? Chi è che… - Black7Soul8 : RT @matteosalvinimi: Si pedala, direzione Roma. Buona settimana Amici, con l’Italia e la sua splendida gente sempre nel cuore?? https://t.c… -