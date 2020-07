Lo scudetto di Sarri non c’entra col Sarrismo: sta cambiando la Juve, ma nessuno se n’è accorto (Di lunedì 27 luglio 2020) Il linciaggio mediatico a cui sono stati sottoposti Maurizio Sarri e la Juventus (qui, qui e ancora qui) non lascerebbe minimamente immaginare che in realtà sia stato vinto uno scudetto con due giornate d’anticipo. Poteva essere conquistato prima e poteva essere conquistato meglio, è fuori discussione visto anche il valore e qualità della rosa. Ed è altrettanto vero che i soggetti in questione non sono i più piacevoli del sistema calcio. Intanto, però, oggi si discute del loro successo, del primo campionato di massima divisione di Sarri. Gran parte della critica non è in grado di scinderlo dal Sarrismo. Ancora non si arrende al fatto che è stato un concatenarsi di cause, un incastro perfetto, un’idea di calcio che solo quel Napoli ... Leggi su ilnapolista

