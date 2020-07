Glik, visite mediche a Villa Stuart: poi la firma con il Benevento (Di lunedì 27 luglio 2020) Benevento, è il giorno di Kamil Glik. Il polacco sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart: “Sono molto contento, mi mancava l’Italia” Kamil Glik è pronto a sancire il proprio matrimonio con il Benevento. Il difensore polacco è a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Una volta superate potrà firmare il contratto con la squadra sannita. L’ex Torino sta per diventare il primo rinforzo di patron Vigorito, che sta allestendo la squadra della prossima stagione di Serie A. Glik all’esterno della struttura ha dichiarato amore al nostro campionato: “Sono molto contento, mi mancava ... Leggi su zon

