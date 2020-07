Giada Pezzaioli, la compagna di Gianni Conversano: ‘Signora ha avuto un aborto’, ma non era vero (Di lunedì 27 luglio 2020) Giada Pezzaioli, ex concorrente di Miss Italia e compagna di Giovanni Conversano, in una lunga serie di story su Instagram decide di parlare di un episodio molto delicato che ha vissuto qualche tempo fa. Giada aspetta il secondo figlio da Giovanni e nei primi mesi di gravidanza ha vissuto una minaccia d’aborto. Il risvolto drammatico sta nel fatto che in ospedale le avevano parlato di aborto vero e proprio quando non era assolutamente vero. La Pezzaioli racconta quindi che agli inizi della gravidanza, mentre godeva di ottima salute, una sera è successo l’inaspettato: “Ho avvertito un dolore molto forte al ventre e ho sentito i dolori del ciclo e subito dopo ho avvertito un flusso, ho alzato la gonna e ho visto dalle mie gambe ... Leggi su tvzap.kataweb

