Fedez risponde a Bocelli: 'Gli presento il mio amico che a 18 anni ha subito un trapianto ai polmoni per il Covid' (Di lunedì 27 luglio 2020) risponde ad , oggi autore di del durante il suo intervento al convegno in Senato 'Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti' , evento al centro di polemiche in seno alla comunità ... Leggi su leggo

Stefa8567 : E qui Fedez risponde a Bocelli. - leggoit : #Fedez risponde a #Bocelli: «Gli presento il mio amico che a 18 anni ha subito un trapianto ai polmoni» - ClaraA22415438 : Mahmood nell'intervista al Corriere della Sera risponde alla domanda su cosa pensi delle polemiche su Chiara Ferrag… - RobertoFiem : Don Alberto riprende Fedez per il testo di una sua canzone e lui risponde - VoidjKlaus : @IansoIo @_Kurooo_ Fu letteralmente una cosa tipo: Fede che spiega cose sulla sua musica, tirando in mezzo Ermal di… -