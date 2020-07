Eutanasia, Cappato e Welby assolti per il caso Davide Trentini: 'Il fatto non sussiste' (Di lunedì 27 luglio 2020) Mina Welby e sono stati assolti dalla corte di assise di Massa perche il fatto non sussiste dall'accusa di aiuto al suicidio per la morte di Davide Trentini , il 53enne malato di Sla deceduto il 13 ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : Mina Welby e Marco Cappato assolti per la morte di Trentini #ANSA - HuffPostItalia : Eutanasia, Mina Welby e Marco Cappato assolti per il caso Trentini - RaiNews : #eutanasia #cappato #welby per la corte d'Assise di Massa il fatto non sussiste - spigolonotturno : RT @carrarofabio69: È un grande giorno #liberifinoallafine #eutanasia #Cappato #Welby - mattiadl93 : Marco #Cappato e Mina #Welby assolti per aver aiutato #eutanasia di Davide Trentini. Quando la giustizia trionfa?? -