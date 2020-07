Damascelli: la Juventus ha vinto il campionato nonostante il suo allenatore (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus, ieri, ha vinto il suo nono scudetto. nonostante il suo tecnico, scrive Tony Damascelli su Il Giornale. Che poi definisce, in pratica, Sarri, un impresentabile, con “posture e vizi di linguaggio che non dovrebbero appartenere a un professionista e per di più responsabile tecnico della Juventus. Non è necessario fingersi lord o indossare giacca e cravatta ma un po’ di educazione, nel dire e nel fare, non sarebbe male”. Damascelli scrive: “Lo dico chiaro e tondo: la Juventus ha vinto il campionato nonostante il suo allenatore, il quale ieri sera, in occasione di una delle pause della partita, non ha avuto nemmeno il coraggio di parlare con i suoi, ormai ... Leggi su ilnapolista

napolista : Damascelli: la Juventus ha vinto il campionato nonostante il suo allenatore Sul Gionale. “Si goda questo regalo e c… - Vittoriog82 : La #JUVENTUS ha vinto il nono scudetto di fila, nonostante TONY DAMASCELLI. @RadioRadioWeb @IlarioDiGiovamb - Deiana_Luca9 : RT @RadioRadioWeb: '#Juventus campione d'Italia: Sarri Maurizio, allenatore, sta da parte, non partecipa, estraneo a un gruppo, a un club,… - RadioRadioWeb : '#Juventus campione d'Italia: Sarri Maurizio, allenatore, sta da parte, non partecipa, estraneo a un gruppo, a un c… - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: Hanno vinto i bianconeri ma quelli dell’#Udinese. Restano in frigorifero le bottiglie di champagne preparato dagli #juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Damascelli Juventus Juventus ko ed in affanno, Damascelli su Tuttosport: "Finale pazzo, conta il fisico" TUTTO mercato WEB Il Giornale - Dal 5 maggio al 2 agosto. L’Inter diciotto anni dopo sogna la grande vendetta

"Dal 5 maggio al 2 agosto. L’Inter diciotto anni dopo sogna la grande vendetta". Così apre l'edizione odierna de Il Giornale. Quel giorno regalò alla Juve uno scudetto già vinto. Ma sulla carta l’atte ...

Damascelli: "La Juve è un boxeur suonato, Dybala si crede Messi, ma non lo è"

Come spesso accade, Tony Damascelli non è clemente nel dare giudizi sulla Juventus e sul suo allenatore, Maurizio Sarri. Ecco quanto scritto dal collega sulle colonne de "Il Giornale": "Non esiste più ...

"Dal 5 maggio al 2 agosto. L’Inter diciotto anni dopo sogna la grande vendetta". Così apre l'edizione odierna de Il Giornale. Quel giorno regalò alla Juve uno scudetto già vinto. Ma sulla carta l’atte ...Come spesso accade, Tony Damascelli non è clemente nel dare giudizi sulla Juventus e sul suo allenatore, Maurizio Sarri. Ecco quanto scritto dal collega sulle colonne de "Il Giornale": "Non esiste più ...