Cagliari-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in tv (Di lunedì 27 luglio 2020) Mercoledì 29 luglio si gioca Cagliari- Juventus per la trentasettesima giornata di Serie A. I bianconeri, con il nono scudetto consecutivo già in tasca, faranno ricorso alle seconde linee per prepararsi al meglio in vista del fondamento return-match di Champions League contro il Lione. Sull’altro versante, i rossoblu, già salvi, proveranno a regalarsi la soddisfazione di battere i campioni in carica. Per farlo, però, la compagine di Zenga dovrà stare attenta in fase difensiva e sfruttare al meglio le grandi qualità dei suoi attaccanti, Joao Pedro e Simeone, altrimenti saranno guai per la difesa Come arrivano il Cagliari Zenga proporrà il 3-5-2 con Simeone e Pedro al centro dell’attacco. A centrocampo, Rog sostituirà lo squalificato Nandez al fianco di Ionita e ... Leggi su sport.periodicodaily

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato otto giocatori per una giornata. Si tratta di Morten Thorsby (Sampdoria), Jens Stryger Larsen (Udinese), Nahitan Michel Nandez Acosta (Cagliari) ...Oltre ai giocatori di Bologna e Juventus si fermano per un turno anche Stryger Larsen, Nandez, Rincon, Rispoli e Rrhamani Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato otto giocatori per una ...