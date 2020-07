Texas, spari contro la protesta antirazzista: un morto (Di domenica 26 luglio 2020) La vittima, armata di fucile, sarebbe stata ferita a colpi d'arma da fuoco da un automobilista che poco prima aveva quasi travolto un gruppo di attivisti Leggi su tg.la7

La vittima, armata di fucile, sarebbe stata ferita a colpi d'arma da fuoco da un automobilista che poco prima aveva quasi travolto un gruppo di attivisti ...Un uomo è morto in una sparatoria durante una manifestazione contro la brutalità delle forze dell'ordine che si è tenuta sabato nel centro di Austin, in Texas. In un breve briefing dopo mezzanotte, do ...