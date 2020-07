Scarpa d’Oro: Immobile raggiunge Lewandowski a 34. E si avvicina a Higuain (Di domenica 26 luglio 2020) Impacabile. Devastante. Formidabile. La stagione di Ciro Immobile è semplicemente da applausi. Il centravanti di Torre Annunziata realizza una tripletta in quel di Verona, contro l’Hellas e sbalza a quota 34 reti. A due passi da Gonzalo Higuain che nella stagione 2015-2016 con la maglia del Napoli, superò Nordahl e stabilì il nuovo record a 36 reti. Ciro Immobile è insaziabile, punta al titolo di capocannoniere della Serie A e vuole vincere anche la Scarpa d’Oro. Il bomber della Lazio e della Nazionale raggiunge Lewandowski, anche lui a 34 reti. Ciro ha ancora a disposizione la gara con il Brescia e con il Napoli per entrare nella storia. Foto. Immobile Twitter uffciale Lazio L'articolo Scarpa d’Oro: ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Lazio, 34 gol in Serie A per #Immobile: miglior marcatore italiano della storia. Raggiunto #Lewandowski nella clas… - Acerbi_Fra : Sono felicissimo per la vittoria ma adesso @ciroimmobile vinci sta scarpa d’oro!!! #Acerbi #Ace #CMonEagles - SkySport : Verona-Lazio, Immobile da record: 'Manca poco per capocannoniere e Scarpa d'Oro' - Aglaziale : RT @Acerbi_Fra: Sono felicissimo per la vittoria ma adesso @ciroimmobile vinci sta scarpa d’oro!!! #Acerbi #Ace #CMonEagles - Luipez4 : @Angelo69180228 @TolliVincenzo @enzomnapoli Gli deve togliete il record e vincere la scarpa d'oro alla faccia dello STUPRATORE RUBENTINO! -

