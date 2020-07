"Picchiata e costretta a fare sesso". Le accuse della trans Francesca ai carabinieri di Piacenza (Di domenica 26 luglio 2020) “Se non collababori, se non mi dai lavoro, in un modo o nell’altro ti frego e rimando in Brasile”. Sono le minacce che il comandante della Stazione Levante dei carabinieri di Piacenza, il maresciallo Marco Orlando, avrebbe rivolto ad una transessuale in diverse occasioni già un anno e mezzo fa, quando il ‘sistema criminale’ messo in piedi nella caserma, secondo le accuse della procura, era ancora sconosciuto.La trans - una brasiliana da tempo a Piacenza che ha chiesto di esser chiamata Francesca - tramite il suo avvocato Elena Concarotti ha presentato ai magistrati una richiesta di essere sentita come persona offesa. “Sono stata minacciata più volte” racconta, sostenendo di esser ... Leggi su huffingtonpost

Le accuse di una nuova testimone contro il maresciallo Marco Orlando. "Se non collabori, se non mi dai lavoro, in un modo o nell'altro ti frego e ti rimando in Brasile", le avrebbe detto il comandante ...

