Oms, 1 mln di nuovi casi a settimana nell'ultimo mese (Di domenica 26 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 26 LUG - In ognuna delle ultime cinque settimane sono stati registrati oltre 1 milione di nuovi casi di coronavirus, con picchi di 280.000 nelle giornate di ieri e oggi. E' l'allarme ...

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - In ognuna delle ultime cinque settimane sono stati registrati oltre 1 milione di nuovi casi di coronavirus, con picchi di 280.000 nelle giornate di ieri e oggi. E' l ...Vladimir Putin vuole lanciare un messaggio forte e chiaro al mondo: la Russia e' uscita dall'emergenza Covid piu' forte che mai. Non c'e' occasione migliore per dimostrarlo se non nel giorno della cel ...