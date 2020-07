Moto3, Suzuki regala al Sic Team il GP di Andalusia: splendida rimonta di Celestino Vietti che si prende il podio (Di domenica 26 luglio 2020) Un turbinio di emozioni nel Gran Premio di Andalusia di Moto3, dove Tatsuki Suzuki regala la prima vittoria in stagione al Sic Team di Paolo Simoncelli. Il giapponese domina la gara dall’inizio alla fine, precedendo sul traguardo John McPhee e un fenomenale Celestino Vietti, autore di una splendida rimonta conclusa con il terzo posto. Alle spalle dell’azzurro dello Sky Racing Team si piazza Alcoba, ma lo spagnolo verrà penalizzato di tre secondi per non aver effettuato il long lap penalty. Ne beneficiano dunque Binder e Rodrigo, che guadagnando una posizione rispetto alla quinta e sesta piazza ottenute in gara. Solo decimo invece Tony Arbolino, autore di una gara sotto tono difficilmente ... Leggi su sportfair

