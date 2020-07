Lecce, Liverani perplesso: “Vorrei rivedere il contatto prima del 3-2…” (Di domenica 26 luglio 2020) Il Lecce lotta e rimonta contro il Bologna, ma si arrende all'ultimo minuto al gol di Barrow. Una rete contestata e destinata ad alimentare diverse polemiche. Anche il tecnico dei salentini Fabio Liverani non è convinto.LE PAROLE DI LiveraniFabio Liverani si sofferma sulla prova dei suoi uomini contro il Bologna ai microfoni di DAZN: "Vorrei rivedere l'episodio del rigore prima del 3-2... È veramente un dispiacere, siamo all'undicesima partita in 33 giorni, e non abbiamo la rosa per farlo. Ringrazio chi gioca con infiltrazioni e dolori, ma davanti non posso cambiare nulla. Loro mettono Santander, Orsolini e Sansone: questa differenza tecnica è troppo netta, abissale. Ci giochiamo molto e ho visto rigori dati per molto meno e andava rivisto, come minimo. La stagione ... Leggi su itasportpress

