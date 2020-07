Juventus campione d’Italia, Sarri: “Titolo ha un sapore forte e particolare” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Gran parte del merito dello Scudetto è di Dybala e Cristiano Ronaldo che hanno fatto la differenza. Questa stagione è stata difficile e questo titolo ha un sapore forte e particolare. Vincere è difficile e questa è una squadra che vince da tanti anni. Ma non bisogna mai dare qualcosa per scontato nello sport e non è stata una passeggiata restare ad alti livelli”. Queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo la vittoria della sua Juventus per 2-0 sulla Sampdoria che ha permesso al club bianconero di conquistare il 36esimo Scudetto della sua storia, il nono consecutivo. “A livello di organizzazione la Juventus è tra i top club europei. Sono entrato in punta di piedi e attraverso un percorso lungo ho iniziato a cambiare quel che mi piaceva ... Leggi su sportface

