Juventus, arriva il nono scudetto consecutivo! Sarri festeggia, CR7 senza limiti (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus ha vinto il nono scudetto di fila dopo la vittoria in casa contro la Sampdoria. In seguito a una stagione caratterizzata dal grande dibattito sul "Sarrismo", è arrivato il momento di festeggiare la conquista della Serie A.LA PARTITAcaption id="attachment 997755" align="alignnone" width="1024" Dybala (Getty Images)/captionNel primo tempo la Juventus fatica molto, soprattutto nei primi 30', a contenere la Sampdoria. La squadra di Ranieri inizia con un ottimo piglio mettendo in difficoltà i bianconeri. Ramirez dopo 5 minuti impegna Szczesny con un colpo di testa piuttosto centrale, mentre Quagliarella al 34esimo calcia forte sul primo palo, ma ancora una volta il portiere polacco è attento. Tre minuti dopo sempre l'attaccante ... Leggi su itasportpress

riktroiani : 9 scudetti di fila per la #Juventus, un'impresa unica, straordinaria. E poi è il primo per Maurizio #Sarri, nella s… - infoitsport : Calciomercato Juventus, offerta pronta per Ronaldo | Arriva la decisione - news24_napoli : Juventus, da Torino: “Dybala chiede quindici milioni a stagione! Arriva… - alessandro613 : #Topcalcio24 #telelombardia, volete prendere un giornalista o personaggio tifoso della juventus che non sia na pipp… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus arriva Juventus, arriva il nono scudetto consecutivo! Sarri festeggia, CR7 senza limiti ItaSportPress Hesgoal Juventus Sampdoria streaming gratis: diretta LIVE no Rojadirecta e Vipleague

JUVENTUS SAMPDORIA STREAMING – La 36esima giornata di Serie A si chiuderà domenica sera alle 21:45, quando si affronteranno Juventus–Sampdoria dall’Allianz Stadium. Sfida che potrebbe consegnare lo sc ...

MOVIOLA Juventus-Sampdoria: espulso Thorsby, doppia ammonizione

Bel calcio, tante occasioni ma anche tanta sfortuna. E da un’azione potenzialmente favorevole la Samp perde un uomo. Al 77' arriva il rosso per Thorsby che abbandona Juventus-Sampdoria dopo aver rimed ...

JUVENTUS SAMPDORIA STREAMING – La 36esima giornata di Serie A si chiuderà domenica sera alle 21:45, quando si affronteranno Juventus–Sampdoria dall’Allianz Stadium. Sfida che potrebbe consegnare lo sc ...Bel calcio, tante occasioni ma anche tanta sfortuna. E da un’azione potenzialmente favorevole la Samp perde un uomo. Al 77' arriva il rosso per Thorsby che abbandona Juventus-Sampdoria dopo aver rimed ...