"I Fatti Vostri", Roberta Morise silurata: al fianco di Magalli proprio lei, colpaccio per la Rai (Di domenica 26 luglio 2020) Non è più un segreto. Adesso Samantha Togni è pronta per una nuova avventura: “I Fatti Vostri” al fianco di Giancarlo Magalli. Sostituisce Roberta Morise: si tratta di un banco di prova molto importante per la ballerina (storico volto del programma di Milly Carlucci), scelta da Michele Guardì. “Io e Magalli ci siamo incontrati diverse volte, negli anni, ma non siamo mai andati oltre il saluto educato e cordiale. Mi sembra un uomo simpatico, affabile, pronto alla battuta e molto ironico: qualcosa che mi appartiene e in cui mi riconosco, perché non sono una che si prende sul serio”, dice la Togni a Nuovo Tv E sulla questione Magalli-Adriana Volpe, che tiene banco da mesi a ... Leggi su liberoquotidiano

trovalost : 17 CMS GRATIS fatti in PHP, Perl e Python - di Salvatore Capolupo - baldoanselmo : Magalli querela pure Cirillo. La guerra dietro le quinte de 'I fatti vostri'. Questa trasmissione non l'ho mai vist… - pazzapscopatica : non per farmi i fatti vostri ma per farmeli voi avete la vostra crush negli amici stretti? io non ho una crush??? #tiziaparty - ElisaSiragusano : @gcdswhore @Barbara21990146 si dica nulla in risposta quando andate fuori dal seminato degli affari vostri . Fatti un paio di domande. ??????? - ciaosonotriste : domanda per la scienze (e per la mia voglia di farmi i fatti vostri): orientamento sessuale?? #tiziaparty -