Coronavirus in Campania, calano sensibilmente i contagi: oggi 11 positivi (Di domenica 26 luglio 2020) Cala sensibilmente il numero dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore, infatti, si registrano 11 positivi nella regione; a fornire i dati è l’Unità di Crisi della Regione Campania che, come di consueto, ha diffuso il bollettino delle 17. Rispetto ai dati di ieri, quando in Campania sono stati rilevati 21 positivi, i contagi … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania multa fino a mille euro per chi non porta le #mascherine al chiuso o sui mezzi pubblici.… - Agenzia_Ansa : #DeLuca: '#Milano non si ferma, poi si sono fermati a contare i morti'. Il Presidente della Campania attacca: 'Noi… - Open_gol : «Se Codogno fosse stata in Campania, non avremmo potuto aprire la bocca per altri 200 anni» Il dicorso completo di… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Campania 11 positivi su 703 tamponi, nessun morto e nessun guarito nelle ultime 24 ore, ecco il bollet… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Campania 11 positivi su 703 tamponi, nessun morto e nessun guarito nelle ultime 24 ore, ecco il bollet… -