Alex Zanardi, la preoccupazione del ct Valentini: “La notizia del trasferimento? Una mazzata” (Di domenica 26 luglio 2020) Il ct della Nazionale di Paraciclismo Mario Valentini ha parlato in esclusiva a “La Gazzetta dello Sport” delle condizioni di Alex Zanardi dopo l’incidente, definendosi abbastanza preoccupato: “La notizia del trasferimento è stata una mazzata. I primi segni di coscienza ci avevano illuso. Quando lo rivedrò non gli dirò nulla, spero di poterlo abbracciare ancora come facevamo sempre quando ci vedevamo“. Riguardo all’incidente, il commissario tecnico ha speigato: “In quel momento stavo bloccando il traffico, ma sfortunatamente non ho visto Alex. Ricordo il camionista in lacrime e il vigile del fuoco che ha esclamato ‘ma è Zanardi!’“. “Mio figlio ha la stessa età di ... Leggi su sportface

