Troppi contagi, la Catalogna richiude tutto: pub, locali e discoteche fermi per 15 giorni (Di sabato 25 luglio 2020) Il Governo catalano alla fine ha capitolato: tutto chiuso per due settimane, perché il numero dei contagi in Catalogna sta salendo troppo. discoteche, locali notturni e pub chiuderanno per 15 giorni e,... Leggi su globalist

alessiaagali : RT @RSInews: L'imprecisione dei dati Covid Le cifre dei decessi e dei contagi riguardanti la pandemia sono influenzate da troppi fattori ht… - RSIonline : RT @RSInews: L'imprecisione dei dati Covid Le cifre dei decessi e dei contagi riguardanti la pandemia sono influenzate da troppi fattori ht… - SergioSangio : RT @RSInews: L'imprecisione dei dati Covid Le cifre dei decessi e dei contagi riguardanti la pandemia sono influenzate da troppi fattori ht… - Massimi28687776 : RT @RSInews: L'imprecisione dei dati Covid Le cifre dei decessi e dei contagi riguardanti la pandemia sono influenzate da troppi fattori ht… - RSInews : L'imprecisione dei dati Covid Le cifre dei decessi e dei contagi riguardanti la pandemia sono influenzate da troppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi contagi Troppi contagi, la Catalogna richiude tutto: pub, locali e discoteche fermi per 15 giorni Globalist.it Amianto nell’ospedale Covid di Pescara, Pettinari lancia l’allarme: Verì parli subito

Pescara. “La Asl di Pescara, attraverso una lettera protocollata, ha dichiarato che è stata riscontrata presenza di fibre di amianto nei pannelli esterni di tamponatura dell’ospedale Covid presso la p ...

Stati Uniti e Cina,rivalità oltre il limite Le parole della nuova guerra fredda

La rivalità tra Washington e Pechino ha superato il livello di guardia su molti fronti: dalla tecnologia al controllo dei commerci ...

Pescara. “La Asl di Pescara, attraverso una lettera protocollata, ha dichiarato che è stata riscontrata presenza di fibre di amianto nei pannelli esterni di tamponatura dell’ospedale Covid presso la p ...La rivalità tra Washington e Pechino ha superato il livello di guardia su molti fronti: dalla tecnologia al controllo dei commerci ...