PAGELLE Brescia Parma | Kulusevski illumina | Ayè spreca VOTI

I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Brescia Parma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Brescia e Parma, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Kulusevski FLOP: Ayè VOTI Brescia (4-4-2): Andrenacci 6; Semprini 6 (88′ Ghezzi SV), Gastaldello 6 (67′ Papetti 6), Mangraviti 6, Mateju 6,5; Spalek 5,5 (79′ Martella 6), Tonali 5, Dessena 6,5, Zmrhal 5; Ayè 5, Torregrossa 6,5. Allenatore: Diego Lopez. Parma (4-3-3): Sepe 5,5; Laurini 6 (69′ Pezzella 6), Iacoponi 5,5 (69′ Bruno Alves 6), Dermaku 6, Darmian 6,5; Kucka 5,5 (57′ Siligardi ...

Dopo la vittoria col Napoli, il Parma ottiene altri tre punti battendo in trasferta il già retrocesso Brescia. La prima occasione la creano gli ospiti dopo 10 minuti: assist direttamente di Sepe per ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: pagelle Brescia Parma Le pagelle dei protagonisti del match tra Brescia e Parma, valido per la 36ª giorn ...