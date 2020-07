Nel Lazio un morto e 19 nuovi casi di coronavirus: 5 arrivano dall'estero (Di sabato 25 luglio 2020) Oggi nel Lazio «abbiamo 19 casi e un decesso. Di questi 5 sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh, due casi dal Pakistan e un caso dall'Ucraina». Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria Alessio D'Amato, facendo il punto sull'epidemia di Covid-19. In particolare, nella Asl Roma 1 dei due nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda una donna con link ad un cluster familiare già noto e isolato e il secondo caso riguarda una donna di nazionalità ucraina per la quale è stata avviata l'indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 2 sono tre i nuovi casi e riguardano un uomo individuato al test sierologico, ... Leggi su iltempo

Giorgiolaporta : Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza… - nzingaretti : Dopo la grande vittoria sul #RecoveryFund l'Italia sta ripartendo. Lo dico anche da amministratore: grazie al Gover… - Agenzia_Ansa : #coronavirus E' allarme #badanti nel #Lazio dopo i casi di due donne positive rientrate dalla #Romania #ANSA - Giorgiolaporta : RT @Giorgiolaporta: Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza alcu… - carsic64 : RT @Giorgiolaporta: Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza alcu… -