MotoGp, Quartararo ammette: “non mi aspettavo la pole perché non mi sentivo bene. Marquez ko? E’ un’opportunità” (Di sabato 25 luglio 2020) Quarta pole position consecutiva per Fabio Quartararo contando anche le ultime due dello scorso anno, il francese è senza dubbio il pilota del momento, come dimostra anche la vittoria ottenuta una settimana fa. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesEl Diablo partirà davanti a tutti anche domani, una piccola sorpresa anche per il francese, come ammesso ai microfoni di Sky Sport dopo le Qualifiche: “questa è la nostra quarta pole di fila, contando anche quelle dell’anno passato. Oggi però non me l’aspettavo perché non mi sentivo bene. Però per festeggiare dobbiamo aspettare dopo la gara. Oggi è ancora presto. In ottica gara abbiamo un buon passo, possiamo fare una bella gara. Speriamo di fare una bella partenza, visto che ... Leggi su sportfair

