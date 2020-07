Mihajlovic: "Prossima stagione a porte chiuse? Preferirei non giocare" (Di sabato 25 luglio 2020) BOLOGNA - "Con questo caldo e giocando ogni tre giorni, i valori sono falsati. Ma i giocatori devono cogliere le occasioni. Gioca chi lo fa meno e che sta bene, cercando di mettere in campo la nostra ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Mihajlovic: 'Prossima stagione a porte chiuse? Preferirei non giocare': Il tecnico del #Bologna: 'A lungo andare st… - 21brahim0vic : RT @CalcioPillole: #Bologna, #Mihajlovic parla di #Ibrahimovic e della prossima sfida contro il #Milan: “Spero che abbia un occhio di rigua… - Karen__Green_ : RT @CalcioPillole: #Bologna, #Mihajlovic parla di #Ibrahimovic e della prossima sfida contro il #Milan: “Spero che abbia un occhio di rigua… - piffaxx : RT @CalcioPillole: #Calciomercato #Bologna - #DeSilvestri, è fatta. L’esterno del #Torino, già allenato da Mihajlovic con le maglie di Fio… - CalcioPillole : #Calciomercato #Bologna - #DeSilvestri, è fatta. L’esterno del #Torino, già allenato da Mihajlovic con le maglie d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Prossima

Corriere dello Sport

Mihajlovic ultimamente ha dichiarato di non veder l'ora che ... Se dovessi scegliere tra non giocare il prossimo campionato o farlo a porte chiuse, preferirei non giocare".Nelle ultime partite, Mihajlovic ha dato spazio anche a giocatori che nella prima parte di stagione non avevano giocato con continuità: “Non è questo il calcio che si gioca ogni tre giorni con questo ...