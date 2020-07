Migranti, il sindaco di Lampedusa: “Dichiaro io lo stato d’emergenza” (Di sabato 25 luglio 2020) Migranti, il sindaco di Lampedusa: “Dichiaro stato d’emergenza” “Se il governo non proclamerà lo stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L’hotspot non è più in grado di accogliere Migranti, la responsabilità di questa emergenza non può ricadere sul sindaco, sull’amministrazione comunale e sui Lampedusani”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa Totò Martello parlando degli ultimi sbarchi avvenuti sull’isola siciliana e della situazione ingestibile nell’hotspot di Lampedusa, che al momento ospita oltre mille Migranti, dieci volta la capienza massima prevista dal ... Leggi su tpi

