Insertbook, arriva un nuovo socila network (Di sabato 25 luglio 2020) Sui sistemi operativi Android e IOS, presto sarà scaricabile “Insertbook”, il social network, cui il giovane imprenditore veneto Kevin Ponticello è fondatore. L'avvocato Gianluca Lanciano, che si sta occupando degli aspetti legali per il lancio della piattaforma sul mercato, nonché titolare del portale giuridico www.miolegale.it, ci spiega com'è nato il social network e alcuni aspetti tecnici. Come si chiama la nuova piattaforma social network? In qualità, di consulente legale della Insertbook s.r.l., società omonima del nuovo social network, posso riferirle, che il progetto è in fase avanzata, sarà pubblicato e reso accessibile agli utenti, a livello internazionale, entro la fine dell'anno. L'App ... Leggi su liberoquotidiano

Insertbook. È in arrivo il nuovo social network fondato da Kevin Ponticello

