Gattuso: «Non è semplice allenare il Napoli in questo momento con il sole, il mare e le barche» (Di domenica 26 luglio 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Sassuolo al San Paolo Gi attaccanti hanno fatto il loro dovere «Non concordo col fatto che gli attaccanti hanno fatto il loro dovere. Quando crei 9 palle gol, è una partita che doveva chiudere il primo tempo con diversi gol di scarto. Prendiamo troppi gol e ne facciamo pochissimi. Ci sta che possiamo rischiare, ma creiamo tanto e non finalizziamo» Una gara che è stata un 50 e 50 «Non sono d’accordo. Il fuorigioco fa parte del gioco, non è che hanno fatto gol, non puoi paragonare quello che abbiamo fato noi con quello che ha fatto il Sassuolo, altrimenti chi non ha visto la partita immagina una gara diversa» In cosa potete migliorare «Bisogna starci con la testa e giocare 95 minuti, tutti pensano che ... Leggi su ilnapolista

FBiasin : Padre: 'Se dopo #Gattuso mandano via #Pioli pretendo di diventare amministratore delegato del #Milan: peggio non po… - FBiasin : #FranceFootball non assegnerà il #PallonedOro 2020. Una scelta intelligente, logica, doverosa in questo momento st… - sscnapoli : ?? #Gattuso “Mi fa rabbia perdere una gara così. Il Parma non ha mai tirato in porta” ?? - milanista81 : Gattuso: allenare questa squdra é difficile poi la città non ti aiuta. Fa caldo, c'è il mare, belle isole, tante ba… - AguanteFutbol : RT @claudioruss: #Gattuso: 'La città non ci sta aiutando, ci sono tante isole, il sole, e tante barche. Non è facile allenare una squadra c… -