Firenze | controlli movida | chiuso un circolo privato Personle senza mascherina e assembramenti

Il personale serviva al bar senza mascherina, mancava il registro su cui annotare le presenze, non era garantita ai tavoli la distanza interpersonale di sicurezza e anzi c'erano assembramenti. Per questo un circolo privato nel centro di Firenze è stato chiuso e sanzionato per 245 euro dalla Polizia municipale

Per questo un circolo privato nel centro di Firenze è stato chiuso e sanzionato per 245 euro dalla Polizia municipale. Il fatto è avvenuto la scorsa notte, durante i controlli ai locali della movida ...

Controllano l'acquirente e risalgono allo spacciatore

Arezzo, 25 luglio 2020 - I Carabinieri della Compagnia di Cortona, coadiuvati dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano di ...

