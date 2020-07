Cagliari-Udinese (26 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 25 luglio 2020) Alla Sardegna Arena una partita di fine stagione tra due squadre che si avviano a chiudere il campionato in tranquillità. Il Cagliari ha staccato da qualche settimana e contro la Lazio è arrivata la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate, l’Udinese invece proprio nell’appuntamento più difficile, quello contro la Juve che doveva festeggiare lo scudetto, … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

