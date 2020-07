Un volo dalla scogliera con l’auto: 18enne perugina muore a Mykonos (Di venerdì 24 luglio 2020) La giovane era in vacanza con amici sull’isola greca. Nell’incidente coinvolta anche un’amica che sarebbe in pericolo di vita. La vacanza di qualche giorno su una delle piè belle isole della Grecia, si è trasformata in tragedia per una ragazza di soli 18 anni, perugina. Dalle prime notizie che giungono da Mykonos, dove si è consumato il dramma, ci sarebbe un’altra ragazza in pericolo di vita. La ragazza di Perugia aveva compiuto 18 anni soltanto 11 giorni fa e probabilmente si trovava in vacanza anche per festeggiare la maggiore età. E’ morta a causa di un gravissimo incidente stradale che è avvenuto nell’isola di Mykonos. Secondo quanto emerge dalle prime notizie, la giovane era in vacanza insieme ad una comitiva di amici che ... Leggi su chenews

gianmarcotoso : @volotea Praticamente mi spostate un volo senza avvisarmi, mi rimuovete dalla prenotazione l'opzione FLEX e adesso… - Pistacchio89 : @linda_nataloni @ElBuscadero No purtroppo la sedia no, anche perché avevamo aule piccole e stavamo compressi come i… - RFJBX0dBRFU : dal sole che mi girava e rigirava attorno nel suo autunno d'oro tinto, dal lampo del cielo che in volo mi passava e… - Manuela34537619 : RT @MiguelCalabria3: Alle volte, mentre dispongo per il pranzo, o vuoto… un vaso di fiori, una vampata mi percorre tutta dalla testa ai pie… - crmisrole : RT @MiguelCalabria3: Alle volte, mentre dispongo per il pranzo, o vuoto… un vaso di fiori, una vampata mi percorre tutta dalla testa ai pie… -

Ultime Notizie dalla rete : volo dalla Volo dalla moto, è gravissima L'Arena Rinvenuto cadavere sul cavalcavia di via Bari a Foggia, corpo trovato senza vita dalla polizia

Il cadavere di un uomo è stato trovato stasera sul cavalcavia di via Bari, a Foggia. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato. I soccorritori non hanno potuto fare altro che consta ...

Pluripregiudicato albanese rimpatriato dalla Polizia di Siena

Gli agenti della Polizia di Siena hanno rimpatriato mercoledì scorso, 22 luglio, un 36enne albanese pluripregiudicato. V.K., 36enne, da quando è arrivato in Italia, nel 2015, dalla frontiera di Bari, ...

Il cadavere di un uomo è stato trovato stasera sul cavalcavia di via Bari, a Foggia. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato. I soccorritori non hanno potuto fare altro che consta ...Gli agenti della Polizia di Siena hanno rimpatriato mercoledì scorso, 22 luglio, un 36enne albanese pluripregiudicato. V.K., 36enne, da quando è arrivato in Italia, nel 2015, dalla frontiera di Bari, ...