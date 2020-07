Un chip per ascoltare la musica? Forse è possibile (Di venerdì 24 luglio 2020) Elon Musk sta lavorando a una modalità rivoluzionaria per portare la musica sempre con noi. Secondo l’imprenditore è possibile utilizzare un chip per ascoltare la musica in streaming direttamente nella nostra testa. Il progetto Abbiamo inventato delle cuffie che non necessitassero di fili, adesso vogliamo superare anche cuffie e altoparlanti. Questo è ciò che vuole … Leggi su periodicodaily

zazoomblog : Un chip per ascoltare la musica? Forse è possibile - #ascoltare #musica? #Forse #possibile - CeotechI : RT @CeotechI: Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione… - CeotechI : Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, canc… - boredskywalker : — arrivasse alla creazione di un esercito perché ciò avrebbe causato solo altra guerra, e fin qui ci siamo - i clon… - PCprofessionale : MediaTek Dimensity 720, nuovo chip per smartphone 5G ???? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : chip per Un chip per l'Intelligenza Artificiale più piccolo di un coriandolo Ticinonline BORSA SHANGHAI-Chiude in netto calo su crescenti tensioni Usa-Cina

SHANGHAI, 24 luglio (Reuters) - L’azionario cinese ha chiuso in ribasso e terminato la settimana con segno negativo sui timori degli investitori per le rinnovate tensioni tra Pechino e Washington dopo ...

Un chip per ascoltare la musica? Forse è possibile

Elon Musk, l’anno scorso ha rivelato il successo degli esperimenti fatti su topi e scimmie. Le prossime informazioni verranno divulgate il 28 agosto. Prima di allora, l’inventore si diverte a beffeggi ...

SHANGHAI, 24 luglio (Reuters) - L’azionario cinese ha chiuso in ribasso e terminato la settimana con segno negativo sui timori degli investitori per le rinnovate tensioni tra Pechino e Washington dopo ...Elon Musk, l’anno scorso ha rivelato il successo degli esperimenti fatti su topi e scimmie. Le prossime informazioni verranno divulgate il 28 agosto. Prima di allora, l’inventore si diverte a beffeggi ...