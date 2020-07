Lutto nel mondo del Cinema: stroncato da un infarto a soli 59 anni (Di venerdì 24 luglio 2020) Lutto nel mondo del Cinema e della TV, è morto a Roma Roberto Draghetti, uno dei nomi più noti tra i doppiatori italiani, che nel corso della sua carriera ha prestato la voce a grandi attori del mondo di Hollywood, nonché a personaggi noti di cartoni animati storici. Draghetti avrebbe compiuto 60 anni fra un mese. Stando a quanto viene riportato in queste ore, la causa del decesso di Roberto Draghetti è riconducibile ad infarto. Lutto nel mondo del Cinema e della TV, è morto a Roma Roberto Draghetti, uno dei nomi più noti tra i doppiatori italiani, che nel corso della sua carriera ha prestato la voce a grandi attori del mondo di Hollywood, nonché a personaggi noti di ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel calcio, il Follonica Gavorrano piange lo storico massaggiatore e tifoso IlGiunco.net Bologna in lutto per la morte di Paolo Musolesi, il lavoratore di Hera deceduto sul lavoro

Lavoratore Hera deceduto in un incidente stradale, dichiarazione del sindaco Virginio Merola. Appresa la notizia del decesso di un lavoratore di Hera e del ferimento di un collega, il sindaco Virginio ...

Il critico. Arte in lutto: addio a Maurizio Calvesi

Maurizio Calvesi, tra le più eminenti figure di storico e critico d'arte in campo internazionale, è morto a Roma questa mattina a Roma all'età di 92 anni. Professore emerito dell'Università "La Sapien ...

