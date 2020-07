L'ex pupa Marina: "Ho un carcinoma maligno, ma oggi ho vinto io" - (Di venerdì 24 luglio 2020) Novella Toloni Marina Evangelista, ex pupa del gameshow di Italia1, è stata operata per un carcinoma maligno. L’annuncio della ballerina sui social dopo l’operazione Nella finale de La pupa e il Secchione era arrivata terza al fianco del game designer Massa, ma oggi Marina Evangelista la sua sfida personale l'ha vinta. La pupa, 27 anni originaria di Reggio Calabria, ha sconfitto un carcinoma maligno nella prima sfida di una lunga battaglia per guarire dal brutto male che l'ha colpita. A svelare il suo difficile percorso di guarigione è stata lei stessa attraverso i social network dove, nelle ultime ore, ha condiviso alcuni scatti post operatori. Marina Evangelista ... Leggi su ilgiornale

ilgiornale : Marina Evangelista, ex pupa del gameshow di Italia1, è stata operata per un carcinoma maligno. L’annuncio della bal… -