Daydreamer soap Turca: le anticipazioni di venerdì 24 Luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Arrivano le nuove anticipazioni di Daydreamer soap Turca per la puntata di venerdì 24 Luglio che sta spopolando ogni giorno di più in Italia. Ieri mi abbiamo raccontato della decisione della Mediaset di trasmetterla fino all’ultima puntata anche dopo l’Estate 2020. Altra notizia è quella dell’uscita in edicola del calendario ufficiale della ormai famosa soap opera di Canale 5. Ci eravamo lasciati con la scena in cui Can e Sanem si scambiavano il loro primo bacio nel teatro, Polen invece ha capito che è finita con Can. Leggi anche: Daydreamer in Italia: Mediaset svela il futuro della soap Daydreamer soap Turca: anticipazioni ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

QuiMediaset_it : La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà co… - Federlouis : RT @QuiMediaset_it: La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà conviv… - SilvaMilani2 : RT @QuiMediaset_it: La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà conviv… - DoraRom61266694 : RT @MasterAb88: Torna a volare #DayDreamer che ieri, 22 luglio, è la soap più vista con oltre 2,5 milioni e il 22%. Nonostante sia piena e… - zazoomblog : DayDreamer in Italia: Mediaset svela il futuro della soap - #DayDreamer #Italia: #Mediaset #svela -