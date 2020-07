Azzolina ribadisce: “Il 14 settembre si torna in classe. Le elezioni regionali? Il Viminale e gli enti locali stanno cercando sedi alternative” (Di venerdì 24 luglio 2020) ribadisce che il 14 settembre si torna a scuola, senza rinvii per le elezioni regionali, chiede uno stop alle polemiche da parte delle opposizioni. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina torna a tranquillizzare sulla riapertura e la fine delle lezioni in Rete: “Il 14 settembre si torna tutti a scuola, e bisogna lavorare tutti insieme”. Anche anche chi non sostiene il governo Conte 2: “Meno propaganda c’è più faremo contente le famiglie”, dice sottolineando che la polemica “serve solo a terrorizzare” i genitori degli studenti. “Lasciateci lavorare. Purtroppo finora non si era mai investito in Italia, nulla sugli arredi scolastici”, aggiunge in ... Leggi su ilfattoquotidiano

