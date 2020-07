Salvini su De Luca e sulla frase sui morti in Lombardia: «Non so se mi fa più schifo o pena» (Di giovedì 23 luglio 2020) La campagna elettorale prosegue a colpi di frasi ad effetto. Nella giornata di ieri De Luca e stato nominato tutto il giorno sia sui social che dai giornali per la frase che ha pronunciato sulla gestione dell’emergenza in Lombardia, chiamando in causa i morti: «In Campania abbiamo preso decisioni in anticipo di 20 giorni rispetto ad altre regioni. Quando noi chiudevamo, altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti, non centinaia». Sono tanti ad aver criticato questa tipologia di espressione. Salvini ha detto la sua su De Luca e non si è risparmiato. LEGGI ANCHE >>> Stoccata di De Luca ... Leggi su giornalettismo

