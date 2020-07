Premier nel mirino degli hacker: rischiata truffa da 1 milione per un club (Di giovedì 23 luglio 2020) Un club della Premier League ha rischiato di essere truffato per un milione di sterline da un hacker durante la trattativa per il trasferimento di un calciatore. Lo ha svelato il National Cyber ​​Security Center (NCSC), l’organizzazione governativa operativa nella sicurezza infomatica, che ha spiegato come solo l’intervento della banca del club, non nominato, è riuscito … L'articolo Premier nel mirino degli hacker: rischiata truffa da 1 milione per un club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

ChuckNorrjs : RT @FMisfatto: Dopo il capolavoro in Europa, i #RotoliDiStampaigienica attaccano il Premier Conte, facendo passare la cosa sotto silenzio o… - IlRutto : RT @FMisfatto: Dopo il capolavoro in Europa, i #RotoliDiStampaigienica attaccano il Premier Conte, facendo passare la cosa sotto silenzio o… - _unoacaso_ : @matpedrini I 50 gol nel city sono tutti i premier league i ci sono anche le coppe? Nel secondo caso avrebbero ragi… - Fprime86 : RT @Spazio_J: - libero_it : RT @virgilio_it: ???? #Notizie #Curiosità #SaluteeBenessere ???? Salta la #prorogadellostatodiemergenza nel Cdm, il premier Giuseppe Conte stud… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier nel Via libera del Cdm allo scostamento di bilancio di 25 miliardi Agenzia ANSA Francesca Pascale, da Berlusconi 20 milioni di euro di ‘buonuscita’ e un assegno annuale

Nel marzo scorso la notizia della fine della relazione tra il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e Francesca Pascale. Quattro mesi dopo arriva l’indiscrezione del settimanale Oggi, secondo cui ...

Bulgaria:crisi,premier Borissov sostituisce quattro ministri

(ANSA) - SOFIA, 23 LUG - In Bulgaria il premier conservatore Boyko Borissov, il cui governo è nel mirino delle proteste di piazza che vanno avanti da due settimane, ha deciso oggi di sostituire ...

Nel marzo scorso la notizia della fine della relazione tra il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e Francesca Pascale. Quattro mesi dopo arriva l’indiscrezione del settimanale Oggi, secondo cui ...(ANSA) - SOFIA, 23 LUG - In Bulgaria il premier conservatore Boyko Borissov, il cui governo è nel mirino delle proteste di piazza che vanno avanti da due settimane, ha deciso oggi di sostituire ...