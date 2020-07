Praga: festa di addio al COVID-19, 68 contagiati tra cui alcuni calciatori (Di giovedì 23 luglio 2020) Il tutto è accaduto l’11 luglio in un night club a Praga, una “festa di addio” in onore del coronavirus. Un party che doveva in teoria rappresentare un nuovo inizio, ma che invece ha reso più reale e tangibile, ai suoi partecipanti, l’incubo appena “terminato”. CONTAGI E PROPAGAZIONE DEL VIRUS – In seguito alla conclusione del … L'articolo Praga: festa di addio al COVID-19, 68 contagiati tra cui alcuni calciatori Leggi su dailynews24

