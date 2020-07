Mike Tyson, il ritorno con l’incontro a settembre contro Roy Jones Jr (Di giovedì 23 luglio 2020) Mike Tyson è pronto al grande ritorno alla boxe quest’anno, con rapporti che suggeriscono che l’ex campione dei pesi massimi affronterà Roy Jones Jr in un incontro di esibizione. Secondo quanto riferito, Mike Tyson è pronto a fare un sensazionale ritorno alla boxe in un incontro di otto round contro Roy Jones Jr. L’ex campione … L'articolo Mike Tyson, il ritorno con l’incontro a settembre contro Roy Jones Jr Curiosauro. Leggi su curiosauro

