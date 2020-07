Festa rimandata per la Juve, l'Udinese vince in extremis (Di giovedì 23 luglio 2020) AGI - Vittoria incredibile dell'Udinese in extremis contro la Juventus. 2-1 in rimonta firmato da Fofana al 92', dopo il botta e risposta tra de Ligt e Nestorovski. Festa scudetto quindi rimandata per la squadra di Sarri. Tre punti pesantissimi per la corsa alla salvezza quelli centrati dalla squadra di Gotti, che risponde ai successi di Genoa e Lecce restando a +7 sul terzultimo posto. Alla Dacia Arena l'inizio di gara è molto equilibrato, con ritmi non particolarmente alti: all'8' la squadra di Sarri rischia di farsi male da sola con Danilo, che spizza di testa un cross di Sema colpendo un incredibile palo a Szczesny spiazzato. La Juve fa fatica a scuotersi e al 26' ci prova con Ronaldo, il cui destro dalla distanza sibila a pochi centimetri dal palo, poi ci prova anche Dybala con una giocata ... Leggi su agi

